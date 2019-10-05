الرياض 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسحقق مركز تدريب الرياض كأس بطولة المملكة للأندية ومراكز التدريب للمصارعة الحرة للناشئين تحت (15) سنة ، التي أقيمت على صالة الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة .وجاء تتويج مركز الرياض بكأس البطولة بعد حصده(192) نقطة ، ونال مركز تدريب جدة المركز الثاني برصيد (183) نقطة ، وحل نادي الوحدة بالمركز الثالث برصيد (140) نقطة ، وحصل على كأس أفضل لاعب عبدالرحمن كعبي من مركز تدريب الدمام .وعقب ختام المنافسات توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للمصارعة اللواء محمد بن صالح النفيسة الفائزين في منافسات البطولة.// انتهى //18:41ت م0073