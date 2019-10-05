تبوك 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك ممثلاً في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة غداً, محاضرة بعنوان "الهجرة النبوية .. دروس وعبر"، يقدمها مفلح بن عيد الرشيدي، وذلك بعد صلاة المغرب في جامع السحلي بحي القادسية في تبوك.وتأتي المحاضرة ضمن سلسة المحاضرات التربوية والدعوية التي ينظمها الفرع لتبصير الناس بكل ما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم.// انتهى //19:18ت م0078