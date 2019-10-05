الطائف 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسيطلق المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالحوية بعد غد, سلسلة من الكلمات الوعظية لعدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشائخ, وذلك في عدد من جوامع المحافظة.وتتضمن السلسلة التوعوية (حق الله على عباده ، والدروس المستفادة من سورة الانفال ، والتحذير من الفتن والدروس المستفادة من سورة الأعراف ورذيلة الكذب ، وآداب المجالس.وتأتي هذه السلسة ضمن المناشط المنبرية بالمكتب لشهر صفر المقبل، عقب صلاتي المغرب والعشاء ولتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //19:31ت م0080