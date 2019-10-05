القاهرة 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واستصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز المصري لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم، بإستاد أسوان في إطار الجولة الثالثة من البطولة المحلية.وبهذه النتيجة أرتفع رصيد فريق الأهلي إلى 9 نقاط في صدارة الدوري من ثلاثة انتصارات، بينما توقف رصيد أسوان عند نقطة وحيدة في المركز ال 16.// انتهى //19:52ت م0082