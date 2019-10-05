الرياض 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسحقّق فريق الهلال فوزًا على مضيفه الاتفاق بنتيجة 4-1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وافتتح البرازيلي كارلوس إدواردو النتيجة للهلال في الدقيقة 20 من ركلة جزاء ، قبل أن يعادل صالح العمري النتيجة للاتفاق في الدقيقة 29، فيما عاود الهلال التقدم مجددًا عن طريق صالح الشهري في الدقيقة 56، قبل أن يضيف بافيتيمبي غوميز ثالث الأهداف في الدقيقة 76، فيما اختتم إدواردو الرباعية في الدقيقة 90+4.وبتلك النتيجة عزّز الهلال صدارته بوصوله النقطة الـ 16 ، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.// انتهى//20:56ت م0086