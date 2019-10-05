الرياض 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسأهدى مهاجم نادي الشباب البرازيلي سيباستياو جونيور ثلاث نقاط لفريقه حينما سجل هدف المباراة الوحيد في شباك مستضيفهم العدالة في ثالث أيام الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وتمكن سيباستياو من التسجيل في الدقيقة 63 من عمر اللقاء، ليصل الشباب إلى النقطة التاسعة في المركز السابع ، فيما توقف رصيد العدالة عند 7 نقاط في المركز التاسع.// انتهى//20:56ت م0087