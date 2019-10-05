الرياض 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسعاد فريق الأهلي من ملعب مضيفه الفيحاء بفوز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما اليوم ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وافتتح ثلاثية الأهلي ديجانيني تفاريس في الدقيقة 23، قبل أن يضاعف زميله عبدالباسط هندي النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي الأول، فيما اختتم عمر السومة الثلاثية الأهلاوية في الدقيقة 52.وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده لـ 11 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الفيحاء عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.// انتهى//20:56ت م0088