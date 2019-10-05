الجزائر 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم بنظيره في حكومة جمهورية مالي تيبيلي درامي الذي يزور الجزائر حاليا.وتركز اللقاء على بحث قضايا السلام والأمن في مالي ومدى تطبيق اتفاق السلم والمصالحة بين الفرقاء الماليين الذي جرى التوصل إليه قبل أربع سنوات في الجزائر .وقال وزير الخارجية المالي في تصريح أدلى به عقب اللقاء: إنّ اتفاق السلام لم يحقق جميع أهدافه بعد, مشيرا إلى أن قوات ستُنشر قريبا في المناطق المعنية لحفظ السلام و إنّ هناك اتجاه نحو عقد حوار وطني بين الماليين من أجل تعزيز التوافق بين مختلف الأطراف في البلاد .//انتهى //21:12ت م0090