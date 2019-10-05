الخرطوم 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسالتقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله اليوم في الخرطوم المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة نيكولاس هايسوم الذي يزور الخرطوم حاليا.وبحث اللقاء نتائج الاجتماع رفيع المستوى لدعم السودان بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وعدد من قيادات دول العالم.وأكد اللقاء على ضرورة رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية لدعم الإرهاب،مما يمكّن الحكومة الانتقالية من الاستفادة من العون الدولى.//انتهى//21:13ت م0091