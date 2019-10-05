عمّان 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واستعادل منتخب الأردن مع منتخب سنغافورة بدون أهداف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم على استاد عمان الدولي في إطار تحضيرات المنتخب الأردني للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022م وكأس آسيا 2023م .ويلتقي المنتخب الأردني الخميس المقبل منتخب الكويت في العاصمة الأردنية عمان في إطار منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة.//انتهى//21:57ت م0093