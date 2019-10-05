وادي الدواسر 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واستُطلق إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر يوم غدٍ مشروع "سعادة المعلم" احتفاءً باليوم العالمي للمعلم، المتضمن عقد ورش عمل، ومعرضاً عن تاريخ التعليم بالمحافظة والعديد من المبادرات والملتقيات التي تُنفذها مدارس محافظتي وادي الدواسر والسليل.وأوضح مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد العُمري أن المشروع الذي يُقام بالتعاون مع عددٍ من الجهات الرسمية والأهلية يأتي تقديراً وتبجيلاً للدور العظيم الذي يلعبه المعلم في عملية التعليم، حيث سيوفر تقديم العديد من الخدمات الخاصة للمعلمين والمعلمات ويبرز مكانتهم في المجتمع .وأشار العُمري إلى دور المعلم في نهضة أي مجتمع بالتعاون مع المدرسة بدفعهم نحو التربية والتعلم ، حيث لايقتصر دوره على التحصيل العلمي فقط ، بل هو الموجه والمرشد الأمثل للطلاب وهو مايؤكده الميدان التربوي والدراسات من أمثلة كثيرة لمعلمين تركوا الأثر الأكبر في نفوس طلابهم .// انتهى //22:08ت م0095