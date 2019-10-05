الرياض 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسنفّذ مركز التأهيل الشامل للذكور بالدرعية برنامجاً خاصاً لنزلاء دار الرعاية الاجتماعية للمسنين ونزيلات دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض مشاركة من المركز في الفعاليات المتزامنة مع اليوم العالمي لكبار السن.وحضر البرنامج مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي وعدد من منسوبي فرع الوزارة ومنسوبي ومنسوبات مجمع التنمية الاجتماعية بمحافظة الدرعية.يأتي ذلك في إطار التعاون بين الدور والمراكز الإيوائية التابعة لفرع عمل وتنمية الرياض بما فيه خدمة المستفيدين والمشمولين بالرعاية.وشارك في تنفيذ البرنامج "تطوعاً" فريق الدكتورة زبيدة وجيه، وبدعم من المستشفى السعودي الألماني.يُذكر أن الفروع الإيوائية التابعة لفرع عمل وتنمية منطقة الرياض تحرص كثيراً على المشاركة ببرامج وأنشطة وفعاليات منوعه في كل المناسبات الاجتماعيه والوطنية والأيام العالمية المعتمدة، وتتبادل الأدوار فيما بينها لما فيه صالح الفئات المستهدفة من مسنين وأيتام وذوي الإعاقة من الجنسين.// انتهى //22:09ت م0096