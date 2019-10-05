حائل 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسأكد مدير ملتقى "بيبان حائل" بدر القاضي أن الملتقى يأتي تلبيةً لتطلعات وأهداف شباب وشابات المنطقة، حيث فتح آفاقاً لهم في عالم الأعمال، تماشياً مع الأهداف التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 ، المعنية بالإسهام في رفع عدد ومستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتشارك في الناتج المحلي بما نسبته 20% إلى 35%.وأشار القاضي إلى أن المحطة السابعة للملتقى الذي يقام في منطقة حائل، بوصفها ضمن المناطق التنموية في المملكة زراعياً وصناعياً، إلى جانب توافر الطاقات الشبابية والأفكار التي يحملونها وتواكب هذا التميز الذي تحظى به المنطقة، مؤكداً حرص "منشآت" على إقامة ملتقيات "بيبان" بمختلف مناطق المملكة.يذكر أن ملتقى "بيبان" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، يعدّ طريقة مبتكرة لنشر ثقافة ريادة الأعمال وممارسة العمل الحرّ، وتحفيز دخول منشآت جديدة للسوق، عبر احتواء رواد الأعمال والمبتكرين ومساعدتهم على إطلاق المشروعات واحتضانها في مسرعات وحاضنات الأعمال ومساحات الأعمال المشتركة، وتسهيل الأعمال والوصول إلى التمويل .// انتهى //22:30ت م0097