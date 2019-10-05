القاهرة 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التزام الدولة المصرية، بكل مؤسساتها، بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل.وقال الرئيس السيسي -في تدوينة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم-، إنه تابع عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي، والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي، مؤكدا أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل.وشدد على استمرار الدولة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق، مشيرا إلى أن النيل سيظل يجري بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا.//انتهى//22:35ت م0098