المدينة المنورة 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واستنفّذ التنمية الاجتماعية الأهلية النسائية بالشراكة مع فريق إعمار التطوعي ومستودع المدينة المنورة الخيري يوم غد لقاءً بعنوان "التربية الذاتية"، تقدمه رقية باقيس، في قاعة الإكليل التابعة للمستودع الخيري.وفي شأن ذي صلة بالجهود المعنية بالمجتمع تنفذ جمعية أسرتي الخيرية بالمدينة المنورة برنامج التأثير الإيجابي تقدمه الدكتور إيمان عسيري غداً الأحد من الساعة 9 إلى 12 صباحاً للسيدات، ضمن البرنامج الثقافي للجمعية.// انتهى //22:46ت م0099