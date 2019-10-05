بريدة 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسختتمت جمعية أسرة بمدينة بريدة أمس الأسبوع الشبابي التدريبي الذي يأتي بالتعاون مع مجلس شباب منطقة القصيم الذي استمر خمسة أيام استفاد منها 300 متدرب ومتدربة .من جانبه بين مدير عام جمعية أسرة الدكتور محمد بن عبدالله السيف أن الأسبوع الشبابي التدريبي في نسخته الأولى يحرص على إيجاد برامج فاعلة تعزز من القدرات المهارية للشباب والفتيات بالمنطقة .ولفت الانتباه إلى أن جمعية أسرة عملت على إعداد برامج تدريبية نوعيّة يقودها نخبة من المدربين والمحاضرين المتخصصين في البرامج المهارية والتطويرية، وتوفير البيئة التدريبية والتعليمية واختيار نوعية البرامج التي تستهدف الشباب التي تمكنهم من تعزيز مهاراتهم واحتياجهم من التدريب .وأشار الدكتور السيف أنه روعي في تصميم مكونات البرامج التدريبية الشمولية المعرفية والنافعة التي تساعدهم في مسيرتهم الحياتية وتؤهلهم لسوق العمل وتعزيز المسؤولية الوطنية والأسرية من خلال دورات تدريبية مكثفة على خمسة أيام ، تضمنت المهارات القيادية الشابة ودورة عين على وطني وعين على أسرتي ودورة قيمنا سر سعادتنا وتميزنا ودورة مشروعك في الحياة، بالإضافة إلى دورة الشخصية الواثقة .// انتهى //22:47ت م0100