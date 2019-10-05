سياسي / مصر تؤكد على حقوق قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط
السبت 1441/2/6 هـ الموافق 2019/10/05 م واس
القاهرة 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واس
أكدت مصر على حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط في إطار ما يقضي به القانون الدولي، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصاً للتنقيب البحري عن النفط والغاز.
وحذرت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، من مغبة مواصلة أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، مشددةً على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.
// انتهى //
22:57ت م
0103