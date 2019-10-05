القاهرة 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسأكدت مصر على حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط في إطار ما يقضي به القانون الدولي، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصاً للتنقيب البحري عن النفط والغاز.وحذرت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، من مغبة مواصلة أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، مشددةً على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.// انتهى //22:57ت م0103