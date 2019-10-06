الرياض 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واسحقق فريق التعاون فوزاً حاسماً على ضيفه أبها بهدف دون رد بعد مرور أربع دقائق من الوقت الإضافي للمباراة التي أقيمت اليوم في ختام منافسات الجولة السادسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وحمل الهدف الوحيد توقيع ساندرو مانويل الذي رفع رصيد فريقه إلى سبع نقاط في المركز الـ 11 مع تبقي لقاء مؤجل له، وهو الرصيد نفسه الذي جمعه أبها خلال الجولات الماضية، إلا أن فارق الأهداف جعله في المركز العاشر.// انتهى//00:22ت م0106