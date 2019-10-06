رياضي / التعاون يحقق فوزًا حاسمًا على أبها في ختام الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الأحد 1441/2/7 هـ الموافق 2019/10/06 م واس
الرياض 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واس
حقق فريق التعاون فوزاً حاسماً على ضيفه أبها بهدف دون رد بعد مرور أربع دقائق من الوقت الإضافي للمباراة التي أقيمت اليوم في ختام منافسات الجولة السادسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وحمل الهدف الوحيد توقيع ساندرو مانويل الذي رفع رصيد فريقه إلى سبع نقاط في المركز الـ 11 مع تبقي لقاء مؤجل له، وهو الرصيد نفسه الذي جمعه أبها خلال الجولات الماضية، إلا أن فارق الأهداف جعله في المركز العاشر.
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