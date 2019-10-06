القاهرة 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واساختتمت اليوم بمدينة الإسكندرية أعمال الدورة العاشرة من منتدى البيئة الساحلية تحت عنوان "التنوع البيولوجي في السواحل العربية .. شواطئ بلا بلاستيك"، والذي نظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، وإدارتي الشباب والرياضة، والبيئة والإسكان والموارد المائية بالجامعة العربية.وطالب خبراء القانون والبيئة العرب في توصيات المنتدى الختامية بضرورة تفعيل القوانين وتغليظها فيما يخص إلقاء مخلفات السفن العابرة في المياه الإقليمية العربية، مع عمل نشرات وملصقات تثقيفية للعاملين في البحار والمسافرين على السفن لتعريفهم بخطورة تلك المخلفات، وعلى وجه الخصوص البلاستيكية، وتهديدها للحياة البشرية والكائنات البحرية، انطلاقا من أن المواد البلاستيكية أخطر المهدِّدات للحياة البشرية والبيئة الساحلية والتنوع البيولوجي.ودعوا إلى دراسة إنشاء بنك مخلّفات لمراكب الصيد ومراكب النزهة الصغيرة، وإدخال الدراسات البيئية، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بالبيئة البحرية والتنوع البيولوجي والأنشطة الشاطئية في مناهج التعليم لطلاب المدارس والجامعات بالدول العربية.كما اقترح الخبراء إقامة يوم عربي لنظافة الشواطئ العربية، يقوم خلاله الشباب العربي، بحملة تنظيف وتوعية على شواطئ بلدانهم، مناشدين المسئولين العرب، تعميم نتائج مبادرات محافظة البحر الأحمر، ومدينة دهب بجنوب سيناء، فيما يتعلق بمنع استخدام المنتجات البلاستيكية على الشواطئ والأنشطة البحرية، والاستفادة بتلك النتائج والبناء عليها في كافة الدول العربية.وطالبوا بالترويج لدى المجمعات الاستهلاكية وسلاسل المحلات الكبرى لاستخدام البلاستيك القابل للتحلل بديلا للأكياس البلاستيكية الحالية، وتعميم نتائج مبادرة وزارة البيئة المصرية مع السلاسل التجارية الكبرى في هذا المجال، والتوصية بوقف استيراد خامات صناعة البلاستيك، وتعزيز الأبحاث العلمية لمراكز البحوث والجامعات العربية في مجالات تنمية وتطوير الكائنات الحيَّة الدقيقة التي لديها القُدرة على التخلّص من المخلّفات البترولية والبلاستيكية.//انتهى//01:13ت م0108