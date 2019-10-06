السيح 06 صفر 1441 هـ الموافق 05 أكتوبر 2019 م واس‏يقيم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج غدا ندوة بعنوان "الإدارة والرعاية الصحية في مشاريع إنتاج بيض المائدة" بالتعاون مع غرفة الخرج وبمشاركة نخبة من المتخصصين ، وذلك في قاعة المحاضرات بمقر الغرفة الرئيس في مدينة السيح .‏وأوضح مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الخرج الدكتور علي بن محمد المنصور ‏أن المكتب دأب على تنفيذ العديد الندوات والبرامج وورش العمل الإرشادية والتوعوية التي تستهدف عموم المزارعين والمشروعات الزراعية والحيوانية المتخصصة وتقديم مختلف الخدمات الإرشادية لهم وتوعيتهم بالأساليب الحديثة والمبتكرة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية على أسس علمية حديثة في سبيل إنتاج غذاء صحي وآمن.// انتهى //04:08ت م0111