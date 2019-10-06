عام / الصحف السعودية
الأحد 1441/2/7 هـ الموافق 2019/10/06 م واس
الرياض 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى يوم العبور
الشؤون الإسلامية تفتتح ندوة تعليم القرآن لذوي الإعاقة وتطلق الترجمتين
المحاكم العمالية تحقق مستهدفها.. مدة القضية لا تتجاوز 30 يوماً
مؤتمر الغذاء والدواء: مطالب بلجنة وطنية لضبط أخلاقيات الدراسات السريرية للأجهزة الطبية
مركز الملك سلمان للإغاثة يعيد 143 مهاجراً صومالياً في اليمن إلى ديارهم
نقل المصابين اليمنيين في أحداث عدن وأبين إلى المملكة لتلقي العلاج
آل الشيخ: التعليم مهنة المستقبل وأساس التغيير
د.العيســى وبليـــر يبحثان تنفيذ برامج تعزيز المشتركات الإنسانية ومكافحة الجهل والفقر
«الداخلية» تستعرض قدراتها التقنية في «جايتكس»
أمانة الرياض ترصد منازل طينية تم تحويلها إلى مستودعات غذائية
احتجاجات العراق: 73 قتيلاً و3261 جريحاً
قلق عربي من تطورات الأوضاع العراقية
تركيا وإيران والإخوان.. ثالوث الدمار والفوضى
البيت الأبيض: مطالب الديموقراطيين مضيعة للوقت والمال
يد إيران التخريبية تمتد لحملة ترمب الانتخابية
// يتبع//
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