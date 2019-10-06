وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( تحولات الاقتصاد ): قبل أكثر من ثلاث سنوات، وعدت رؤية المملكة 2030 بتحويل بوصلة الاقتصاد السعودي، من «قطاع النفط»، الذي ظلت خزينة البلاد تعتمد عليه كمورد رئيس للدخل القومي لعقود مضت، إلى قطاعات اقتصادية أخرى متنوعة، تنضم إلى منظومة الاقتصاد الوطني، وتكون رافداً لاقتصاد قوي مُستدام، يوفر الدخل المطلوب، ويؤمن فرص العمل لشباب الوطن، واليوم تفي الرؤية بوعدها، بإيجاد «قطاع غير نفطي» نموذجي في آلية عمله وتفاصيله، هذا القطاع ينمو اليوم بشكل متسارع، ويحقق المطلوب منه في بيئة صحية مناسبة، وهو ما يعزز نجاحات الرؤية، ويؤكد جدواها يوماً بعد آخر.فالاقتصاد الوطني خلال سنوات ما بعد الرؤية، بدأ يحقق نتائج مُبشرة للغاية، لا ترتكن هذه النتائج على القطاع النفطي فحسب، وإنما على قطاعات غير نفطية، حققت نمواً ملحوظاً في فترة وجيزة، في تأكيد على أن عملية التحول إلى «عصر ما بعد النفط» تتم بسلاسة وباحترافية عالية، وتحقق نجاحاً كبيراً، بشهادة تقارير صادرة عن مؤسسات وشركات مالية، ترى أن القطاع غير النفطي في المملكة، بدأ يعلن عن نفسه، سالكاً الطريق الصاعد، ومحققاً الأهداف المرجوة منه، ليس لسبب، سوى أنه يقع في بؤرة اهتمام الحكومة الرشيدة، ولعل آخر هذه التقارير، ما صدر عن شركة الراجحي المالية، التي توقعت أن يستمر اقتصاد المملكة في التحسن، مدعوماً بنتائج القطاع الخاص غير النفطي.وتابعت : فالمجهودات التي تبذلها الحكومة بشكل مستمر لدعم القطاع غير النفطي تتعاظم يوماً بعد آخر، وسوف توفر عاملاً محفزاً للاقتصاد الوطني ككل، ويظهر هذا جلياً في قطاعات التمويل، والتأمين، والعقارات، وخدمات الأعمال، إلى جانب تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق والنقل، والتخزين والاتصالات، التي قادت القطاع غير النفطي إلى ارتفاع بأعلى معدل له على مدى 15 ربعاً سنوياً، وتؤمن على تقرير الراجحي، أحدث بيانات، نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي، التي أظهرت هي الأخرى تحسن المؤشرات الاقتصادية في المملكة، من بوابة القطاع غير النفطي.وختمت : ولنا أن نتوقع نتائج نمو القطاع غير النفطي بهذه الوتيرة المتسارعة، والثمار المرجوة منه على المديين المتوسط والبعيد، ولعل أكبر ثمرة على الإطلاق، قدرة هذا القطاع على توفير ملايين فرص العمل لشباب الوطن، فضلاً عن كونه مكاناً خصباً لأفكار رياديي الأعمال، ورؤوس أموال المستثمرين من الداخل والخارج، ويؤكد لنا هذا المشهد أننا أمام مؤشرات اقتصادية قوية، عمادها الرئيس القطاع غير النفطي، الذي سيكون قادراً على تحقيق كل ما تصبو له القيادة الرشيدة والمواطنون.// يتبع //06:02ت م0004