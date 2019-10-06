وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( التجاوب السريع ): صدرت توجيهات القيادة إلى أجهزة الدولة كافةً بضرورة سرعة التجاوب خلال 24 ساعة على الاستفسارات الواردة لها، حرصا على سرعة الإنجاز في جميع الوزارات والجهات الحكومية، لخدمة الصالح العام.وتضمنت التوجيهات ضرورة أن يكون لكل جهة ضابط اتصال أساسي وآخر بديل، كلاهما على مستوى عالٍ من المسؤولية، ومرتبطان بالوزير أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية المنتمي إليها. وشددت التوجيهات على الرفع للمقام السامي عن أي تقصير في تنفيذ هذه التوجيهات ومحاسبة المتسببين.وتابعت : تأتي هذا التوجيهات ضمن رؤية المملكة 2030 فيما يخص تطوير أداء الجهات الحكومية ورفع مستويات خدماتها.هذه التغييرات الإيجابية والإصرار على تنفيذها ما هي إلا إحدى ثمار رؤية المملكة التي تحمل في طياتها خيراً وفيرا للبلاد ومواطنيها وضيوفها وزائريها من السياح والمستثمرين.// يتبع //06:02ت م0005