جيزان 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى جريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //08:20ت م0009