بيش 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة بيش بمنطقة جازان غدًا، درسين علميين في جامع الراجحي.ويلقي عضو الإفتاء المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة محمد بن شامي شيبة، الدرس الأول في "شرح مختصر الفقه", بعد صلاة المغرب، فيما يلقي الدكتور عبدالله بن محمد نهاري الدرس الثاني في "مختصر مسلم"، بعد صلاة العشاء.ويأتي الدرسان ضمن البرامج العلمية التي ينفذها المكتب خلال هذا العام, لتبصير الناس بأمور دينهم.// انتهى //08:35ت م0012