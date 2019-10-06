طرابلس 07 صفر1441 هـ الموافق06 اكتوبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ،على مستجدات الأوضاع العسكرية، مشيرة إلى سيطرة قوات الجيش على سجن الطويشة ومعسكر الدفاع الجوي بالكامل، ومواصلة سلاح الجو قصفه لمعسكر حمزة وغرفة عمليات الطائرات المسيرة التركيه فى مطار مصراتة .وتطرقت إلى تحذير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أن الجهود المستمرة لتقسيم مهام شركة النفط الوطنية تهدد عائدات البلاد النفطية ومصالح جميع الليبيين.إقليميا تابعت الصحف لقاء وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، مع المبعوث الأممي، غسان سلامة الذي بحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والمساعي التي يبذلها المبعوث الأممي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وإستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة .// انتهى //08:38ت م0013