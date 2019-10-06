حائل 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسزار وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ أمس، ملتقى " بيبان " في صالة الروشن للمعارض .وتجول وكيل أمارة حائل يرافقه نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتواصل محمد البلوي، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله العديم في جميع أركان الأجنحة المشاركة في الملتقى واطلع على ما تحويه من خدمات تقدم لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت.وفي ختام جولته كرم وكيل الإمارة الأجنحة الأفضل في الملتقى حيث كرم كل من جناح إمارة منطقة حائل لحصولها على أفضل تصميم جناح في الملتقى وجناح الهيئة العامة للزكاة والدخل لحصوله على أفضل مقدم خدمات في الملتقى وجناح " مراس " لحصوله على أفضل مقدم حلول إبداعية في الملتقى وجناح المديرية العامة للدفاع المدني لدعم الملتقى .// انتهى //08:59ت م0015