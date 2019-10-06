إسلام آباد 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تحذير رئيس الوزراء عمران خان للمحتجين في باكستان من عدم محاولة عبور الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.واهتمت باتفاق باكستان والصين على مواصلة التشاور والتنسيق الثنائي فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأشارت إلى الزيارة المرتقبة للأمير وليام والأميرة كيت دوق ودوقة كمبريدج إلى باكستان خلال الشهر الحالي.وأخبرت عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 10 إثر انقلاب حافلة ركاب على الطريق السريع في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وتابعت تطورات عملية السلام الأفغانية، والجهود الإقليمية والدولية الجارية لإحلال السلام الدائم في أفغانستان.وعرجت إلى الجهود التي تبذلها سلطات الصحة الباكستانية لاحتواء انتشار حمى الظنك في البلاد.وأشارت إلى تراجع درجات الحرارة في معظم أنحاء باكستان بعد هطول الأمطار الأخيرة.وأخبرت في الشأن الإقليمي عن توقيع الهند وبنجلاديش سبع اتفاقيات للتعاون في مختلف المجالات.وتناقلت أنباء سقوط مزيد من القتلى في العراق إثر تجدد التظاهرات وإطلاق الرصاص الحي بأحياء العاصمة بغداد.وعرجت إلى تدهور الوضع مجدداً في هونغ كونغ وسيطرة الشلل على الحركة في البلاد إثر توقف حركة قطارات الميترو بسبب تجدد المظاهرات في البلاد .// انتهى //09:18ت م0016