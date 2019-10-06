القاهرة 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التزام الدولة المصرية بكل مؤسساتها بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحناية هذه الحقوق.وأبرزت تأكيد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، التزام حكومة الفترة الانتقالية بمعاقبة الجناة الذين أزهقوا أرواح الأبرياء خلال ثورة ديسمبر وتقديمهم للمحاكمة العادلة.ونشرت صحف الأحد تحذير وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تركيا من مغبات أنشطتها في شرق البحر المتوسط، مؤكدًا رفضه لأي عمليات تنقيب غير قانونية.وواكبت تطورات الوضع في الأراضي العراقية، مشيرة إلى المظاهرات والاحتجاجات الدامية المناهضة للحكومة العراقية في عدة المدن والمحافظات والتي تتواصل لليوم الخامس على التوالي.وأشارت في الإطار ذاته، إلى إعراب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن قلقة لتطورات الأوضاع في العراق خاصة حالة التصعيد المصاحبة للتظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد منذ الأول من أكتوبر الجاري.وتحدث صحف مصر في متفرقات أخرى عن توجه الناخبون التونسيون اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي تأتي بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.// انتهى //09:46ت م0020