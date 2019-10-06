ينبع 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واساختتم قسم توجيه وإرشاد الطالبات بتعليم ينبع اليوم, فعاليات الحملة السنوية للتعريف بخط مساندة الطفل لتمكين الأطفال دون سن الثامنة عشر الاتصال بالخط (116111) مجاناً وطلب المشورة المناسبة ، وإحالة مشكلاتهم إلى جهات الاختصاص، وذلك في مقر المدارس الحديثة الأهلية للبنات بينبع البحر.وأوضحت رئيسة قسم توجيه وإرشاد الطالبات سميرة حسن عبده أن الحملة تهدف إلى المشورة والمساندة والدعم بكل سرية وخصوصية وتحت ضوابط محددة، إضافة إلى تبصير المجتمع ورفع مستوى الوعي لدى أفراد الأسرة وجميع شرائح المجتمع بأن خط مساندة الطفل مخصص لجميع الأطفال وفق إمكانياتهم ومراحلهم العمرية وليس للأطفال الذين يتعرضون للعنف فقط، مبينةً ضرورة توعية الطلبة بآلية استخدام الخط بالطريقة الأخلاقية والمثلى للاستفادة القصوى من هذا المشروع الوطني.وأفادت أن الحملة التوعية تنوعت فيها أساليب التنفيذ لجميع الفئات المستهدفة من ورش عمل ومحاضرات وندوات ولقاءات وتمثيل للأدوار من خلال الرسوم والقصص، ونشر ثقافة الخط عبر التغريدات في وسائل التواصل الرسمية، بالإضافة إلى ركن تعريفي بخط مساندة الطفل.// انتهى //09:51ت م0021