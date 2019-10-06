الباحة 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسرأس محافظ المندق محمد بن معيض الفائز بمقر المحافظة اليوم، اجتماع الجلسة العادية الرابعة للمجلس المحلي للعام 1441هـ، بحضور أعضاء المجلس ومديري الجهات الحكومية المعنية.وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات التي تخدم محافظة المندق والمراكز الإدارية التابعة لها المدرجة في جدول الأعمال، منها استعراض ما لدى الإدارات الحكومية من خطط مستقبلية، واستعراض المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها والمشروعات المعتمدة بالمحافظة.ونوه محافظ المندق بالجهود التي تبذل لخدمة المواطنين من قبل القطاعات في المجالات كافة، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود من قبل اللجان المشكلة في المجلس ومن قبل مديري الجهات ذات العلاقة للوصول إلى التطلعات المنشودة لخدمة الوطن والمواطن.// انتهى //09:52ت م0022