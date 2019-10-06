مكة المكرمة 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، فعاليات الرئاسة "كيف نكون قدوة بلغة القرآن".وأكد الدكتور السديس أهمية مبادرة "كيف أن نكون قدوة" باللغة العربية لغة القرآن في كل المجالات الأخلاقية القيمة، والاجتماعية الأسرية، والمعرفية والعلمية والتقنية والابتكارية لتعزيز قيم استخدام اللغة العربية وروح الانتماء لها، ورفع وعي المجتمع تجاه أهمية اللغة العربية وقيمتها.يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، قد دشن في وقت سابق ملتقى "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" وشاركت الرئاسة في فعالياته.// انتهى //09:56ت م0024