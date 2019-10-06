المدينة المنورة 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم بمشيئة الله، تنبيهاً عن أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة مع تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, تشمل المدينة المنورة ومحافظات ينبع والعلا, والعيص ,وخيبر, ووادي الفرع, وبدر, والحناكية والأجزاء المجاورة.وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.//انتهى//10:01ت م0026