رام الله 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تحذيرات وحدة القدس والمخطوطات بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من اعتداءات واقتحامات جديدة للمسجد الأقصى ستنفذها جماعات صهيونية متطرفة بمناسبة ما يسمى "عيد الغفران" اليهودي في العاشر من الشهر الجاري .وتابعت صحف فلسطين تجريف آليات الاحتلال الاسرائيلي في القدس المحتلة فجر اليوم، 22 دونماً مزروعة بأشجار الكرمة والزيتون واللوزيات، في منطقة كريمزان شمال غرب بيت جالا .وأولت صحف هذا النهار اهتماما بعقد اللجان الفنية الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة اجتماعا سيتم اليوم لأول مرة منذ 19 عاما لبحث القضايا المالية العالقة.وأوردت صحف اليوم تجدد التظاهرات أمس السبت في بغداد مع رفع حظر التجول واستمرار حجب الانترنت بعد أربعة أيام من الاحتجاجات المطلبية والمواجهات التي أوقعت نحو مئة قتيل في العاصمة والمحافظات الجنوبية.وتناقلت صحف اليوم إعلان قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية ، مقتل وإصابة 23 عنصراً من جماعة أنصار الله الحوثية في معارك بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن.ورصدت دعوة منظمة الأمم المتحدة إلى ضمان تكافؤ الفرص في الدورة الانتخابية الرئاسية الثانية في تونس والتي لايزال أحد المرشحين اليها موقوفا بتهم تتعلق بغسل أموال وتهرب ضريبي.// انتهى //10:23ت م0027