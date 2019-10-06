أبها 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، والبرك، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومه، ورجال ألمع، وسراة عبيدة وطريب، وظهران الجنوب, ومحايل.وتوقعت الأرصاد أن يصاحب هذه الأمطار تساقط البرَد على بعض المواقع وخصوصًا في المرتفعات.// انتهى //10:40ت م0028