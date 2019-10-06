الخرطوم 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية – أوتشا- بالسودان، بأن الشركاء في المجال الإنساني بحاجة إلى 20.3 مليون دولار، لمكافحة ومنع الكوليرا في السودان.وأشارت الصحف إلى أن الأمطار الغزيرة والسيول كشفت عن شبكة من الألغام الأرضية كانت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، قد زرعتها أثناء سيطرتها على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، جنوب شرق اليمن.وأبرزت تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التزام الدولة المصرية، بكل مؤسساتها، حماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل.ولفتت الانتباه إلى ارتفاع حصيلة التظاهرات فى العراق لليوم الخامس أمس إلى 105 قتلى و4 آلاف جريح.وأخبرت عن مقتل 16 شخصاً على الأقلّ، بينهم 11 جندياً، في هجمات شنّها ، إرهابيون في ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا.// انتهى //10:48ت م0030