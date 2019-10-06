عام / "الأرصاد" تنبه من رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية على منطقة تبوك
الأحد 1441/2/7 هـ الموافق 2019/10/06 م واس
تبوك 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك, تشمل مدينة تبوك ومحافظات البدع وأملج وتيماء وحقل وضباء, وتستمر الحالة حتى 8 مساءً.
من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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10:59ت م
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