تبوك 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك, تشمل مدينة تبوك ومحافظات البدع وأملج وتيماء وحقل وضباء, وتستمر الحالة حتى 8 مساءً.من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //10:59ت م0032