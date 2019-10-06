الرياض 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واساستقبل معهد الإدارة العامة اليوم، 2617 موظفًا حكوميًا وموظفة ، للالتحاق بـ 103 برامج تدريبية ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها، والفروع النسائية بالرياض والدمام وجدة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري، وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.وقد التحق بالمركز الرئيسي للمعهد بالرياض 933 موظفا حكوميا، بـ 37 برنامجًا تدريبيًّا، هي: بيئة العمل، وإدارة الوقت (2)، وأساسيات أمن المعلومات (2)، وإعداد المراسلات، وإعداد الميزانية العامة (2)، والإشراف الإداري، والتخطيط التنفيذي، والتخطيط الحضري، والتفويض، والجداول الإلكترونية (Excel) (2)، والقيادة الإدارية، وتطوير الموارد البشرية، وتطوير صفحات الويب بلغة HTML 5، وتقويم البرامج التدريبية، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، ومهارات التعامل مع الرؤساء، ومهارات التعامل مع المستفيدين، ومهارات التعامل مع ضغوط العمل، ومهارات التفاوض، ومهارات السكرتارية الإبداعية (3)، ومهارات متقدمة في معالجة النصوص (2)، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook) (7)، وتحفيز الموظفين، ومهارات بناء فرق العمل.كما نفذ المركز الرئيس للمعهد بالرياض سبعة برامج موجهة يلتحق بها 175 متدربًا، وهي: إدارة المشاريع، وإدارة وتسويق المعلومات الرقمية، والقدرات التنفيذية للمديرين، وتحليل البيانات في الدراسات الميدانية، وفحص الاحتيال المالي، ومهارات الكتابة الإدارية، ومهارات موظفي خدمة العملاء.والتحق في فـرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة 371 موظفا حكوميا، بـ 14 برنامجا تدريبيا، وهي: إدارة الاجتماعات، وإدارة التغيير التنظيمي، والإبداع الإداري، والإشراف الإداري، والتنظيم في المرافق الصحية، وتطوير خِدْمات المستفيدين، وجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المنشآت الصحية والطبية، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، ومبادئ المحاسبة المالية، ومهارات متقدمة في معالجة النصوص، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، والتنسيق الإداري، وتوزيع العمل، ومهارات بناء فرق العمل.كما نفذ فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة 6 برامج موجهة، التحق بها 150 متدربا. وهذه البرامج هي: إدارة وتسويق المعلومات الرقمية، والدعم الفني للحاسب الآلي (2)، والمهارات الإشرافية للمديرين الجدد، وتحليل البيانات في الدراسات الميدانية، ومهارات موظفي خدمة العملاء.وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية التحق 214 موظفًا حكوميًا، بـ 9 برامج تدريبية، وهي: إدارة الجودة الشاملة، وإدارة نظام التشغيل Windows - محطة العمل، وإعداد الخطط الخمسية، والإشراف الإداري، والرقابة على المواد، ومؤشرات الأداء، وإجراءات طرح وترسية المشاريع الإنشائية، والمحاسبة الحكومية في الفروع،وإنهاء الخدمة.كما ينفذ فرع المعهد بالمنطقة الشرقية ثلاثة برامج موجهة التحق بها 75 متدربا وهذه البرامج هي:متخصص الموارد البشرية، والمحاسبة المهنية، وتنمية قدرات موظفي مراكز الوثائق والمحفوظات.وفي الفرع النسائي للمعهد بالرياض التحقت 237 موظفة حكومية بـتسعة برامج تدريبية، وهي: إدارة نظم المعلومات الصحية (2)، وإعداد الدراسات والاستشارات القانونية، والتخطيط التنفيذي، وتصميم المسوح الإحصائية، وتطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، ولغة الاستفسار البنائية SQL، ومهارات التعامل مع المستفيدين، ومهارات التعامل مع ضغوط العمل.وفي فرع المعهد بمنطقة عسير التحق 273 موظفًا حكوميًا بـ 10 برامج تدريبية، وهي: إدارة الاجتماعات، وإدارة الوقت، وإعداد المراسلات، والتحليل القانوني للقرارات الإدارية، وتحليل اقتصاديات الاستثمار، ومهارات التعامل مع المستفيدين، ومهارات التعامل مع ضغوط العمل، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، وأصول المحاسبة الحكومية، وإعداد التقارير الإحصائية.وفي فرع المعهد النسائي بالمنطقة الشرقية التحقت خمسون موظفة حكومية ببرنامجين تدريبيين.كما نفذ فرع المعهد النسائي بالمنطقة الشرقية برنامجا موجها التحقت به 25 متدربة وهو برنامج (القدرات التنفيذية للمديرين).وفي فرع المعهد النسائي بمنطقة مكة المكرمة التحقت 114 موظفة حكومية بـخمسة برامج تدريبية، وهذه البرامج هي: الإبداع الإداري، ومبادئ المحاسبة المالية، ومهارات متقدمة في معالجة النصوص، وإدارة الفعاليات، وقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل.// انتهى //11:19ت م0034