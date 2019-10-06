تبوك 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسأقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للمعلم تحت شعار " المعلمون الشباب .. مستقبل مهنة التدريس " على مسرحها أمس, بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، والمساعدين وعدد من مديري الإدارات والمشرفين التربويين وقادة المدارس والمعلمين .وهنأ العُمري جميع المعلمين والمعلمات بيومهم العالمي، وقال خلال كلمته : نستذكر ونثمّن في هذا اليوم بكل فخر واعتزاز وامتنان ماتقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله - من دعم غير محدود للتعليم والمعلمين, مؤكدًا أن المعلمين ركيزة أساسية في العملية التعليمية، يعول عليهم في الإسهام في بناء الأجيال الواعدة لمستقبل الوطن والنهوض به، وكان لزامًا الاحتفاء بهم وإيلائهم جل الاهتمام .وأضاف العُمري: أن هذا الاحتفاء يؤكد المكانة التي يحظى بها المعلم, والدور الذي يقوم به، مبينا أن المعلمين والمعلمات على حد سواء رُسل معرفة ومصدر إشعاع وماتكريمهم والاحتفاء بهم إلا تعبير عن تقدير المجتمع والعالم بأسره لهم، وشعور صادق لمن يحمل رسالة العلم والمعرفة والتربية.وتضمن الحفل المعد بهذه المناسبة قصيدة شعرية وفقرة فنية قدمها طلاب مدارس محافظة ضباء، وفي ختام الحفل كرم مدير التعليم المعلمين وكذلك الجهات الداعمة.كما أقيم على مسرح الإدارات النسائية حفل مماثل للمعلمات بحضور المساعدة للشؤون التعليمية (بنات) نجلاء الشامان، تضمن عددا من الفقرات الثقافية وتكريم المعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.// انتهى //11:22ت م0035