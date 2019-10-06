نجران 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واستفقد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان اليوم، غرفة العمليات الخاصة بالنظافة ومعالجة البلاغات الواردة من 940 ومتابعة أعمال النظافة بكافة تفاصيلها .وأجتمع خلال جولته التفقدية بوكالة الخدمات لمناقشة أعمال إدارة النظافة العامة، وإدارة الحدائق وعمارة البيئة وإدارة الصحة العامة.ووقف عيبان ميدانياً على أعمال النظافة اليومية والحملات المكثفة التي تستهدف الأحياء السكنية والطرقات والشوارع الداخلية، وشملت الجولة الوقوف على أحد المواقع شمال المدينة الطبية بحي الشرفة، وأعمال النظافة في حي الأثايبة الشمالية وحي الفهد ومشتل الأمانة الجاري تنفيذه بمنتزه الملك فهد، حيث اطلع على مراحل العمل ونسب الإنجاز ووجه بمضاعفة الجهود وتكثيف الأعمال ومعالجة الأنقاض والمخلفات أول بأول .// انتهى //11:36ت م0036