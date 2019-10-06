دومة الجندل 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسوقف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف صباح اليوم، على أعمال البحث والتنقيب التي تجريها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وذلك في محيط المنطقة الأثرية بمحافظة دومة الجندل.وفور وصول سمو أمير منطقة الجوف إلى مقر التنقيب كان في استقباله محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط، ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف ياسر بن إبراهيم العلي، وفريق التنقيب المكون من خبراء سعوديين وإيطاليين، حيث استمع سموه لشرح مفصل عن أبرز أعمال التنقيب في منطقة الجوف وأبرز النتائج المتحققة.وثمن الأمير فيصل بن نواف للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني العمل الذي يؤدونه في ما يخدم التراث ويحفظ للمنطقة تاريخها الذي اشتهرت به منذ آلاف السنين، مقدما شكره لأفراد الفريق, متمنياً لهم التوفيق.// انتهى //11:38ت م0037