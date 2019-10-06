نجران 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم, برنامجاً تدريبياً بعنوان "دمج مهارات التفكير في التدريس"،وذلك بمقر مكتب تعليم محافظة حبونا.واستهدف البرنامج التدريبي المعلمات بمدارس محافظتي حبونا,وثار ،لتنمية قدراتهن على دمج مهارات التفكير في التدريس وتحديد مفهوم التفكير ومهاراته والاتجاهات العلمية في تعليم التفكير، إضافة إلى تدربيهن على آليات وتطبيقات التفكير في التدريس ضمن خطة الإدارة بالمنطقة في تجويد الأداء المهني للعام الدراسي الجاري.// انتهى //12:05ت م0041