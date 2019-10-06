الخليل 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، خمسة فلسطينيين بينهم أسرى محررون من محافظة الخليل.وقالت مصادر أمنية ومحلية في الخليل ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أحمد خضر الحروب من بلدة دير سامت غربا ،فيما اعتقلت ،زايد علي عطا الله خضيرات من الظاهرية، وكايد العمايرة من قرية البرج، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض ، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر شمالاً، واعتقلت الأسيرين المحررين الاخوين أحمد ورأفت صليبي، والشاب كريم إبراهيم حمدي أبو ماريا عقب دهم منازلهم، ونقلتهم إلى مركز "عصيون" الاحتلالي.// انتهى //12:41ت م0045