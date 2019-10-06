الجزائر 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 اكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بمحادثات وزير الخارجية الجزائري مع نظيره المالي تيبيلي درامي حيث أكد الطرفان أن اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة في مالي يظل السبيل الأوحد لتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار.ورصدت في الشأن السياسي التونسي، توجه الناخبين التونسيين المقدر عددهم بـ7 ملايين ناخب، اليوم، إلى مكاتب الاقتراع لاختيار نواب البرلمان.وتناولت صحف الجزائر تحذير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أن الجهود المستمرة لتقسيم شركة المحروقات الوطنية وحقول النفط تهدد عائدات البلاد النفطية ومصالح الشعب الليبي.وتابعت الاحتجاجات في العراق المطالبة بتحسين ظروف المعيشة ومحاربة الفساد، مشيرة إلى سقوط نحو مائة قتيل وآلاف المصابين في العاصمة بغداد ومدن أخرى.// انتهى //12:43ت م0046