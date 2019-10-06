حائل 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واساختتمت جامعة حائل مشاركتها في ملتقى " بيبان حائل "، الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت " خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر 2019 م .وأوضح مدير جامعة حائل معالي الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، أن مشاركة الجامعة، جاءت من خلال الجناح الرئيسي في باب ريادة الأعمال، حيث أقيم على هامش الملتقى " 4" ورش عمل و" 5 " دورات تدريبية، من خلال منصة حائل للتدريب الافتراضي، كما عقدت الجامعة مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف بناء إطار موحد للتعاون مع شركاء برنامج التوعية التمويلية، ورفع مستوى الوعي لدى رواد الأعمال، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التعامل مع كافة الحلول التمويلية، وكيفية الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة التي تتناسب مع احتياجاتهم، بالإضافة إلى رعايتها لعدد من الشركات الناشئة التي أسهمت الجامعة في دعمها .// انتهى //12:48ت م0048