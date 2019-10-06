تونس 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية في تونس، في ظل تنافس شديد بين مختلف القوائم المترشحة للظفر بمقاعد مجلس النواب الـ217 ، وتطرقت في ذات الموضوع إلى الاستعدادات اللوجستية لتامين الانتخابات.وتناولت مغاربيا، إعراب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها إزاء المؤشرات التي تفيد بأن السلطات الموازية في ليبيا غير المعترف بها دوليا، تهدد عمل وإدارة شركة النفط الوطنية الليبية، مشيرة في مجال آخر إلى قرار حزب التقدم والاشتراكية المغربي الانسحاب من التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية.وتطرقت صحف الأحد عربيا، إلى ارتفاع عدد ضحايا المظاهرات في العراق إلى نحو مائة قتيل وأكثر من أربعة آلاف مصاب، مشيرة إلى مطالبة رئيسي الجمهورية والحكومة العراقيين بمحاسبة المتورطين في استخدام العنف، وفشل البرلمان في عقد جلسته الطارئة المخصصة لمناقشة مطالب المحتجين.وأوردت إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستنفذ عملية عسكرية جوية وبرية شرقي نهر الفرات في سوريا.وكتبت صحف تونس دوليا ، عن استئناف الولايات المتحدة وكوريا الشمالية المحادثات النووية في السويد، وذلك بعد توقف دام أشهر وسط تفاؤل حذر بشان احتمالات التوصل إلى حل وسط.// انتهى //12:49ت م0049