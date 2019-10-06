عرعر 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسوزع مشروع حفظ النعمة التابع لجمعية ساعد الخيرية بمدينة عرعر 415 وجبة غداء وعشاء من فائض الأطعمة في المناسبات العامة والخاصة خلال الأسبوع الماضي عبر مركبات مجهزة، حيث غطى 21 مناسبة بمشاركة المتطوعين وتوزيعه على المحتاجين من جميع الجنسيات.وأوضح المدير التنفيذي صالح العطيفي أن المشروع يحارب المباهاة والتبذير في الولائم، لافتاً النظر إلى أن المشروع مجهز بثلاث مركبات مجهزة وعمالة بلغ عددهم حتى الآن 6 يعملون على مدار الساعة, مفيداً أن نطاق المشروع داخل مدينة عرعر.وبين أن استقبال فائض الأطعمة متاح على مدار الأسبوع في فترتين، الأولى من الساعة الـ 12 ظهراً حتى الساعة الـ 3 عصراً ، والفترة الثانية من الساعة الثامنة مساء حتى الـ 11 ليلاً.// انتهى //13:04ت م0052