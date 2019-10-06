القاهرة 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده تتعرض لأمواج عاتية يأتي أغلبها من الخارج ولكنها تتحطم دوما أمام صلابة وتماسك شعب بلاده.وقال الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بمرور 46 عاما على نصر أكتوبر اليوم، إنه خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحرب وأساليبها ووصل إلى استهداف الروح المعنوية للشعوب، لتصل إلى المواطن داخل بيته من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة.وأوضح أن هذه الحرب تستهدف إثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب وتدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية بتصوير الدولة كأنها هي العدو، وتصبح الجهات الخارجية التي تشن الحرب كأنها الحصن والملاذ.وشدد الرئيس المصري على أن السادس من أكتوبر لا يمثل فقط نصرًا عسكريًا باهرًا حققته القوات المسلحة باقتدار وإنما تعبير عن إرادة أمة، مشيرًا إلى تكاتف الشعب المصري مع قواته المسلحة،وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبل.// انتهى //13:09ت م0053