الرياض 7 صفر 1441 الموافق 6 أكتوبر 2019 واس.افتتحت صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله نائبة رئيسة الجمعية السعودية لمرض الزهايمر اليوم ، المعرض التثقيفي للتوعية بمرض الزهايمر تحت شعار" عساه حس ما ينطفي"، ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية بين جامعة الملك سعود والجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، الذي يستمر 5 أيام, بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات بجامعة الملك سعود الدكتورة غادة بنت عبد العزيز بن سيف ووكيلات الكليات, وذلك بمقر المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود.واستعرض المعرض لزواره معلوماتٍ تثقيفية عن الزهايمر وعدد من الأنشطة التفاعلية لتجرِبة شعور المصاب بمرض الزهايمر في الأماكن العامة ومعاناة النسيان باستخدام نظارة الواقع الافتراضي، كما تم استعراض بيئة مرضى الزهايمر في المنزل والمستشفى وكيفية التعايش معهم .وحرَصت الجامعة على تنظيم حضور طالبات المدارس لفعاليات المعرض المصاحب بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى الطالبات, كما يأتي المعرض بتنظيم كلية العلوم الطبية التطبيقية ومكتب الشراكة المجتمعية، واشتركت فيه جميع كليات الجامعة، ومعاهدها، ومدينة جامعة الملك سعود الطبية، ودار النشر بجامعة الملك سعود، والجمعية الصحية لرعاية المرضى، والجمعية السعودية لأمراض السمع والتخاطب.وفي الختام ثمنت الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله دور الجامعة في دعم الجمعية، وتبنيها الأنشطة والبرامج التوعوية والتي تعكس الاهتمام والرعاية التي توليها الجامعة لمسؤولياتها المجتمعية.// انتهى //13:11ت م0054