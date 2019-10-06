جيزان 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسنظمت الكلية التقنية للبنات بجازان ممثلة في الخدمات الإرشادية بالكلية أمس، فعالية لكبار السن بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، تحت شعار "عطاء مستمر".وشارك في الفعاليات فريق أثر التطوعي، حيث قام بزيارة دار الرعاية الاجتماعية والاحتفاء بالمسنات وإدخال السرور عليهن بعدد من الفقرات ، شملت العديد من الأناشيد والألعاب الشعبية وتقديم الورود والهدايا.وتهدف الفعالية إلى تعزيز دور المسنين بالمجتمع وبنائه، والتوعية بأهمية الرعاية الصحية والنفسية للمسنين، وتنمية قيمة العمل التطوعي وتجسيد أهمية بر الوالدين والإحسان لهما.// انتهى //13:13ت م0055